Norwegian slutter å fly over Iran

I en epost til Dagbladet skriver selskapet at de omdirigerer sine Dubai-flygninger inntil videre.

«Vår sikkerhetsavdeling gjør løpende vurderinger. Vi er i tett dialog med luftfartsmyndigheter og forholder oss til deres anbefalinger og instruksjoner», heter det i eposten fra Charlotte Holmbergh Jacobsson, som er presseansvarlig i Norwegian.

Flyselskapet opplyste til NRK onsdag at de da vurderte å slutte å fly over Iran. Grunnen er uroen etter USAs drap på den iranske generalen Qasem Soleimani og Irans angrep mot militærbaser i Irak. I tillegg styrtet et ukrainsk fly i Iran under uklare omstendigheter rett etter avgang natt til onsdag.

Jacobsson opplyser til NTB at de begynte å fly en annen rute onsdag kveld.

Flere andre flyselskaper, blant dem Air France og Lufthansa, har tidligere meldt at de har omdirigert sine flygninger på bakgrunn av krisen i Midtøsten.

Utenriksdepartementet fraråder reiser til Iran som ikke er strengt nødvendige.