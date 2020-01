Flere skudd avfyrt i Oslo – en mann truffet i armen

innenriks

– En mann er skutt i armen. Han er kjent for politiet fra tidligere, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Vedkommende er ikke livstruende skadd, opplyser politiet. Han er brakt til Ullevål sykehus, og politiet har begynt sin etterforskning på stedet.

Politiet fikk først melding klokken 20.20 fredag kveld om at to skudd var avfyrt i Gjøvikgata på Bjølsen.

– Tre minutter senere kom det inn en ny melding om at enda ett skudd var avfyrt, og at en person lå på bakken i Bentsebrugata. Vi ser disse to meldingene i sammenheng, sier Iversen.

Tre til fire personer er sett løpende fra stedet. Politiet har foreløpig ingen mistenkte etter hendelsen.

Totalt ble det avfyrt tre skudd. Det er ikke meldt om ytterligere skadde.

– Det er for tidlig å si om dette er et gjengopprør, men det dreier seg i hvert fall om en krangel mellom to grupper, sier Iversen.

