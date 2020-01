Ny brann i brannherjet parkeringshus på Sola

innenriks

– Det var en oppblussing av brann i en bil, og våre mannskaper rykket ut. Derfor ble lufthavnen stengt en kort periode. Den åpnet igjen klokka 19.30. De skal ha fått slukket brannen, og det er lite røyk og ikke fare for terminalen, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad på Sola til NTB.

Ifølge politiet er det snakk om en ulmebrann i en bil, og det pågår fortsatt slukking.

– Brannen er midt i byggets tredje etasje, i et begrenset område, opplyste operasjonsleder Jøran Solheim i Sørvest politidistrikt like etter at brannen brøt ut.

Brannmannskapene rapporterte om åpne flammer og kraftig røykutvikling da de kom til stedet.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 18.50 torsdag kveld.

– Nødetatene er på stedet og har sperret av et område. Brannvesenet har stigebil på stedet, og røyken har avtatt, meldte politiet på Twitter 20 minutter senere.

Drosjer og kjøretøy ble sendt ut av området under slukkearbeidet. Operasjonslederen sier at flytrafikken nå skal gå som normalt, selv om det har vært en kort stans i trafikken.

– Brannbilen ved flyplassen har returnert. Det ser ut til at brannmannskapene har kontroll, sier Solheim til NTB.