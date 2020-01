Full fyr i gammel sildeoljefabrikk på Karmøy

innenriks

Haugaland brann- og redningsetat rykket ut da meldingen kom klokka 22.40, og da brannvesenet kom til stedet, var det full fyr i bygget i Sjøenvegen.

– Brannvesenet har allerede begynt slukkingen på stedet. Politi og helse er også på vei, melder politiet i Sørvest på Twitter.

– Det er ingenting som tyder på at det er folk i lokalene, som tidligere var en sildeoljefabrikk, enten brukt til produksjon eller lagring, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt til NTB.

– Vi kjenner foreløpig ikke til verken årsak eller hvordan det går med slukningsarbeidet. Så vidt vi vet er vindretningen gunstig, slik at det ikke er aktuelt å evakuere bygg i nærheten med tanke på spredning av røyk. Det er heller ikke fare for spredning av brannen per nå, sier Fenne-Jensen.

