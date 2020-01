Politiet vil etterforske garasjebrann i Oslo

innenriks

Åtte brannbiler rykket ut til brannstedet etter å ha fått melding om brann og kraftig røykutvikling i en rekkegarasje i Haugerudveien i Oslo. Da de kom til stedet brant det i halvparten av anlegget der det sto 10 til 12 biler.

Beboere i området ble bedt om å holde seg unna den giftige røyken og lukke vinduer og dører. Det var ingen fare for spredning til andre bygninger i nærheten.

Politiet varslet om brannen klokka 12.05. En halv time senere ble det meldt om at brannvesenet hadde kontroll over ilden og at politiet vil etterforske hva som forårsaket brannen.

Senest i november i fjor ble tolv biler totalskadd i en omfattende brann i et garasjeanlegg i samme vei. Det samme anlegget brant også i juni samme år. Da ble åtte biler totalskadd. Anlegget tilhører Haugerud borettslag.