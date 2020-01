Halvparten av oss tror ikke på noe liv etter døden

innenriks

I mai gjennomførte Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo) en stor befolkningsundersøkelse. 4.000 personer svarte blant annet på spørsmålet «Hva tror du skjer etter døden?».

Nesten halvparten, 48 prosent, svarte at de ikke tror det er noe liv etter døden, mens 9 prosent sier de ikke vet. 27 prosent svarer at de tror at det finnes noe etter døden, men de vet ikke hva. Bare 5 prosent tror på to utganger: At vi enten blir frelst eller fortapt.

Kifo utførte en lignende undersøkelse i 2012. Da svarte 32,6 prosent at de ikke tror på et liv etter døden.

Tore Witsø Rafoss ved Kifo sier det har skjedd store endringer på kort tid.

– Endringen består først og fremst i at de som var åpne for at det eksisterte et liv etter døden, men var usikre på hva dette besto i, nå oppgir at de ikke tror på en tilværelse etter døden i det hele tatt, sier han til Vårt Land.

