– Avgangen er helt utsolgt, men det er ledige billetter å få tak i på avgangene onsdag morgen, sier pressekontakt Ole Jacobsen i togselskapet til avisa.

Etter at det begynte å brenne i et parkeringshus på Stavanger lufthavn Sola tirsdag ettermiddag, har alle flyavgangene fra lufthavnen vært kansellert.

Go-Ahead opplyser at de har sjekket muligheten for å sette inn ekstra kapasitet allerede tirsdag kveld, men sier at de ikke klarer å sette inn noe ekstra materiell på så kort varsel.

