Jan Egil Presthus er død

innenriks

– Det er med sorg vi meddeler at vår leder, Jan Egil Presthus, døde brått i går kveld av hjertestans, skriver spesialenheten i en pressemelding tirsdag.

– Vi ber om ro til å håndtere og bearbeide dette internt i organisasjonen og til å støtte hans nærmeste familie, skriver de videre.

Jan Egil Presthus har vært sjef for Spesialenheten siden 2005.

Aktor i Jensen-saken

Han var aktor i Eirik Jensen-saken som skulle starte opp igjen etter jul 14. januar, og det er foreløpig ikke klart om dødsfallet vil få følger for oppstartsdatoen.

– Vi har foreløpig ikke avklart dette, men holder tett dialog med partene. Eventuelle endringer vil vi varslet, sier rådgiver Kristine Bielke Djupvik i Borgarting lagmannsrett til NTB.

Eirik Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, skriver i en SMS til NTB at han foreløpig ikke vet noe om hvilke konsekvenser dødsfallet vil få for saken, men at det er underordnet sorgen.

– Veldig trist

– Dette var veldig trist. Presthus var en mann med stor integritet og en lun fremtoning. En behagelig motpart å arbeide med i retten, skriver Elden.

Presthus har tidligere jobbet i Justisdepartementet, Utlendingsdirektoratet og han har vært politijurist og kriminalsjef i Asker og Bærum politidistrikt. Presthus har også vært rådmann i Tynset kommune.