Erna Solberg brannfast i Stavanger

Som følge av brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola, er all flytrafikk på flyplassen stanset tirsdag ettermiddag. Årsaken er at brannmannskapene ved flyplassen bistår det kommunale brannvesenet i slokkearbeidet.

– Vi var på vei opp til flyet da vi fikk beskjed om at flytrafikken var stanset og at deler av flyplassen skulle evakueres. Det var udramatisk for vår del, sier statsministeren i en melding til NTB sendt via sin politiske rådgiver Peder Egseth,

– Nå håper jeg det går bra med alle som står på for å jobbe med brannslokking og at man får kontroll over brannen, sier Solberg.

– Nå blir det kjøring fra Stavanger til Oslo, skrev statsministeren på Twitter tirsdag ettermiddag.

– Så nå lurer vi – hva er beste fastfoodsted på veien, skrev hun videre.

