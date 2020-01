Politiet i Oslo etterforsker grov vold på Haugerud natt til 1. januar

innenriks

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 4 på natten onsdag 1. januar etter at naboer på Haugerud våknet av bråk.

– Vi rykket ut og fant to skadde menn like ved Haugerud senter, den ene hadde mistet flere tenner og den andre var kuttet med kniv, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Wilmann i Oslo politidistrikt til NTB.

Begge ble sendt til legevakten for behandling. De to forklarte at de var blitt overfalt at tre unge menn. Kort etter påtraff politiet tre menn som svarte til beskrivelsen, på Trosterud, like i nærheten.

– De fortalte at de hadde blitt overfalt av to menn. Det viste seg raskt at det var snakk om samme hendelse, sier Wilmann.

Debatt på sosiale medier

Han forteller at samtlige er avhørt av politiet, og at saken fortsatt etterforskes.

– Det gjenstår blant annet avhør av vitner, sier han.

Han legger til at flere av de fem er kjent for politiet fra før.

Politiet i Oslo tvitret ikke om voldsepisoden natt til 1. januar, og saken ble først kjent da to av mennene skrev om saken på sosiale medier. Det var helt taust på Oslo-politiets Twitter-konto mellom midnatt og klokken 7.45 1. januar.

Saken har skapt mye debatt på sosiale medier, blant annet på en Facebook-gruppe for nabolagene Trosterud og Haugerud.

– Det var andre alvorlige voldshendelser den natten, dessverre. Mye å gjøre, samt prioriteringer, gjorde at denne hendelsen ikke ble tvitret om, sier Willmann til VG.

Savner informasjon

Wilmann sier at det dreier seg om en grov voldshendelse.

– Vi har forståelse for at folk blir bekymret når det skjer slike voldsepisoder i nærområdet, sier Wilmann til ABC Nyheter.

Stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) sier til Document at han reagerer på politiets taushet om saken.

– Politiet bør være tidlig ute og informere når slike ting skjer og rykter begynner å gå, sier Helgheim.

(©NTB)