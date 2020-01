Philip Manshaus fengslet i åtte nye uker

innenriks

Oslo tingrett ga politiet medhold i sin begjæring om åtte ukers forlenget varetekt under fengslingsmøtet mandag formiddag.

Politiadvokat Hilde Strand opplyser til NTB at begrunnelsen for begjæringen er fare for at 22-åringen skal begå nye, alvorlige straffbare voldshandlinger dersom han ikke holdes i varetekt.

Manshaus møtte mandag formiddag i Oslo tingrett kledd i dress og slips og gjorde nazihilsen, slik han har gjort i foregående fengslingsmøter.

I tillegg gjorde han OK-håndbevegelsen, pekefinger og tommel som danner en sirkel, et tegn som i den senere tid er hyppigere brukt av personer på ytre høyre-fløy. Håndbevegelsen blir av noen brukt som et «oppriktig uttrykk for hvit overmakt», ifølge Anti-Defamation League (ADL), skriver BBC.

Ville ikke forklare seg

Han ville ikke forklare seg for retten, men begjærte seg løslatt. Manshaus tok betenkningstid på spørsmålet om han vil anke kjennelsen.

Manshaus erkjenner forholdene han er siktet for, men nekter straffskyld og påberoper seg nødrett for handlingene.

Saken mot ham – etter skytingen i Al-Noor-moskeen i Bærum og drapet på stesøsteren i sommer – er ferdig etterforsket og oversendt påtalemyndigheten for påtaleavgjørelse.

Det er Riksadvokaten som tar ut tiltalebeslutningen, men det er foreløpig usikkert når den kan foreligge

Drap og terror

Det var 10. august i år at Manshaus skjøt og drepte sin 17 år gamle søster, Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, hjemme i deres familiehjem, før han satte seg i bilen og kjørte til Al-Noor islamic Centre på Skui i Bærum. Der begynte han å skyte. Ingen ble skadd før Manshaus ble overmannet og uskadeliggjort av to eldre menn i moskeen.

I begynnelsen av desember ble det klart at tre sakkyndige som har observert Philip Manshaus, konkluderer med at han var tilregnelig da han utførte drapet og terrorhandlingen han er siktet for. Det betyr at han kan dømmes til fengselsstraff eller forvaring dersom han blir funnet skyldig.

(©NTB)