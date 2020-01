innenriks

Både E16 over Filefjell, riksvei 15 over Strynefjell, samt riksvei 7 over Hardangervidda er åpnet. På sistnevnte strekning kan det imidlertid bli innført kolonnekjøring på kort varsel.

Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal har også blitt åpnet igjen. Det samme gjelder for riksvei 52 over Hemsedal.

Også fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland og E134 Haukeli er åpnet igjen. Riksvei 13 over Vikafjell er derimot fremdeles stengt, og det vil bli fortatt en ny vurdering klokken 11.

(©NTB)