Selvmordsforsker kritisk til mediedekningen av Ari Behns død

Pressedekningen bærer preg av en romantisering av det som har skjedd. Det mener forsker Fredrik Walby ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), skriver NRK.

– Det er det ensidige, hyllende bildet hvor man bare fokuserer på personens sterke sider. Dette blir et vakuum, og man lurer på hva som egentlig skjedde, sier Walby, som også legger til at familiens åpenhet har vært bra.

Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (LEVE) mener omfanget av mediedekningen er problematisk og frykter at det kan føre til en smitteeffekt, spesielt på grunn av all hyllesten i mediene.

