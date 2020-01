Fjelloverganger og veier stengt på grunn av uvær

innenriks

Riksvei 15 over Strynefjellet er stengt på grunn av uværet, og det er uvisst når veien kan åpnes igjen, opplyste Vegtrafikksentralen øst lørdag morgen.

Det samme gjelder riksvei 13 over Vikafjellet, riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland og E134 over Haukeli. Lørdag formiddag pågikk det brøyting på de tre sistnevnte strekningene, ifølge Vegvesenet.

E6 over Saltfjellet i Nordland er også fremdeles stengt.

Kolonnekjøring

Det er kolonnekjøring på E16 over Filefjell, samt på riksvei 52 over Hemsedalsfjellet. Det var også kolonnekjøring på riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli, men i 10-tiden ble veien åpnet igjen.

Klokken 8 opplyste Vegtrafikksentralen øst at også E6 over Dovrefjell var blitt stengt som følge av uværet.

Også fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal er stengt. Fylkesvei 705 mellom Stuggudal og Brekken i Trøndelag er også stengt. Det kommer en ny vurdering klokken 16, ifølge Vegvesenet.

– Forrykende uvær

Også i nord skaper uværet trøbbel i trafikken, både på land og til sjøs.

I Bodø er flere fergeavganger innstilt som følge av uværet. Avganger fra Røst, Værøy og Moskenes er også påvirket av uværet.

– Det er et forrykende uvær i store deler av Nord-Norge i dag, og det anbefales å holde seg hjemme såframt man ikke må ut å kjøre, advarer Vegtrafikksentralen nord.

