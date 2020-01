Brøytesjåfør med hjullaster pågrepet – kjørte på eldre kvinne

innenriks

Kvinnen er brakt til Finnmarkssykehuset i Kirkenes med skader i en fot etter å ha blitt påkjørt av hjullasteren som ble brukt til brøyting. Hendelsen fant sted i Sør-Varanger rundt midnatt natt til fredag.

– Vi har pågrepet brøytesjåføren og holder ham i arresten i Kirkenes. Foreløpig er det litt uklart hva som har skjedd og hvorfor, men det skal ha vært en krangel i forkant, trolig om hvor snøen skulle dumpes, sier operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Politiet har så langt tatt et vitneavhør, men Mathiesen understreket at det verken er tatt avhør av fornærmede eller siktede, og at det så langt ikke er avklart om hendelsen er å regne som en ulykke eller et straffbart forhold.

(©NTB)