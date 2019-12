Tre pågrepet etter knivstikking i Skien

innenriks

Mannens skadeomfang er ukjent.

Det var ved 13.30-tiden mandag ettermiddag at politiet fikk melding om et slagsmål mellom flere personer ved Snipetorpgata i Skien. De rykket ut til stedet, hvor de fant mannen med knivskader.

– Vi har pågrepet tre personer og leter i utgangspunktet ikke etter flere, sier operasjonsleder Truls Fjeld i Sørøst politidistrikt ved 15-tiden til NTB.

Operasjonsleder Inge Landsrød opplyste tidligere at politiet var usikre på hvor mange som var involvert i hendelsen, men at første melding handlet om et slagsmål mellom fire personer.

Politiet har funnet en kniv ikke langt fra adressen der slagsmålet fant sted. Det er uklart om slagsmålet foregikk utendørs eller innendørs.

Fornærmede er kjørt til Skien akuttmottak.

Snipetorpgata i Skien sentrum var sperret av i begge retninger mens politiet jobbet på stedet mandag ettermiddag.

(©NTB)