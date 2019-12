Mann funnet knivstukket i Skien

innenriks

Det var ved 13.30-tiden mandag ettermiddag at politiet fikk melding om et slagsmål mellom flere personer ved Snipetorpgata i Skien. De rykket ut til stedet, hvor de fant mannen med knivskader.

Politiet opplyser at de har kontroll på to personer, som ble sett løpende fra stedet. Operasjonsleder Inge Landsrød i Sørøst politidistrikt sier at politiet er usikre på hvor mange som var involvert i hendelsen, men at første melding handlet om et slagsmål mellom fire personer.

– Vi er fortsatt i akuttfasen. Vi har sikret åstedet, varslet kriminalteknikere og søker med flere enheter etter involverte personer, sier han.

Operasjonslederen opplyser videre at politiet har kommet over en kniv ikke langt fra åstedet. Det er uklart om hendelsen skjedde utendørs eller innendørs.

Fornærmede er kjørt til Skien akuttmottak med ukjent skadeomfang.

Ifølge Telemarksavisa har tre av politiets patruljebiler rykket ut til et hus i Snipetorpgata. Politiet har også tatt i bruk hundepatruljer, og området rundt boligen er sperret av, skriver avisa.

(©NTB)