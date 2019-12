Enebolig totalskadd i brann i Fetsund

innenriks

Politiet meldte om brannen i Guttersrudveien klokken 00.36, og det ble rapportert om stor røykutvikling på stedet.

– Det er en enebolig som brenner. Det er ikke spredningsfare, men vi har ikke fått bekreftet om beboerne er hjemme, fortalte operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB like før klokken 1.

Like før klokken halv to meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen, men at det fortsatt brant i huset.

Det var en nabo som varslet om brannen. Ingen hjemme da brannen ble oppdaget.

– Kvinnen som eier huset har vært bortreist, mens en annen person som bor på adressen, skal ha reist tidligere på kvelden, sa politiets innsatsleder Roger Pettersen til Romerikes Blad.

Da nødetatene kom fram, var det full overtenning. Brannen er nå slokket, huset anses som totalskadd.

Politiet opplyser at brannårsaken er ukjent.

Kongsvingerbanen går like i nærheten av brannstedet, og togtrafikken ble stanset midlertidig på grunn av brannen.

