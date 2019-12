Hokksund-drapet: Siktet nekter straffskyld

innenriks

– Han nekter straffskyld etter drapssiktelsen, men vil forklare seg nærmere til politiet, skriver Elden til Dagbladet lørdag.

Elden forteller at han skal møte den siktede i Karlstad mandag.

– Vi skal samme dag gjennomføre et foreløpig avhør med norsk og svensk politi, og da drøfte om han skal samtykke til å reise til Norge. Han har selv et bosted nær Karlstad som er grunnen til at han er her, skriver Elden til avisen.

Svensk politi pågrep mannen på et hotell i Arvika i Värmland torsdag formiddag.

Sørøst politidistrikt opplyste fredag at mannen har motsatt seg utlevering fra Sverige til Norge. Til avisen GT opplyser svensk påtalemyndighet at det derfor kan ta opptil to måneder før mannen kan utleveres til Norge.

Det er ikke kjent om siktede og avdøde er i familie, men politiet har tidligere bekreftet at de har en relasjon til hverandre. Ifølge Dagbladet er den siktede 59 år gammel.

Politiet opplyste onsdag at den foreløpige obduksjonsrapporten bekreftet at mannen i 70-årene var blitt utsatt for en kriminell handling. Han ble funnet på gaten i Hokksund mandag kveld med skader han senere døde av.

