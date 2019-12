Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag

innenriks

– Det er med stor sorg i hjertet at vi, de aller nærmest pårørende til Ari Behn, må meddele at han i dag tok sitt eget liv. Vi ber om respekt for vårt privatliv i tiden som kommer, opplyser Ari Behns familie via pressekontakt Geir Håkonsund til NTB.

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise giftet seg i Nidardomen 24. mai 2002 og ble separert i 2016 og skilt i 2017.

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise har tre døtre sammen: Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah. De har hatt delt omsorg for barna.

Behn debuterte i 1999 med den kritikerroste novellesamlingen «Trist som faen» og fikk også gode kritikker for oppfølgeren «Talent for lykke» i 2011.

Han har også laget dokumentarer for fjernsyn og vært skribent i aviser som Dagbladet og Aftenposten, samt flere tidsskrifter.

I 2011 debuterte han også som dramatiker med stykket «Treningstimen», som ble satt opp på Rogaland Teater.

De siste årene hadde Behn også stor suksess som billedkunstner, og i 2018 solgte han ifølge Nettavisen malerier for 5,7 millioner kroner.