Kronprinsparet fra hytta til kirken

innenriks

Det var sogneprest Stina Frøvoll Torgauten som holdt gudstjenesten, der kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Marius Borg Høiby var til stede.

– Det er veldig hyggelig at de ville feire julen sammen med oss, forteller sognepresten til NTB.

Som et julekort

Været sørget for et skikkelig julekortmotiv rundt kirken i år. Inne i kirken talte Torgauten over Lukas kapittel 2, vers 1-20, kjent som juleevangeliet.

– Jeg snakket om hvordan vi gradvis blir kjent med julens mysterium, om Gud som ble menneske, forteller hun.

Uvdal kirke, som er en langkirke i dragestil fra 1893, var fylt til randen under gudstjenesten – med anslagsvis 360 mennesker til stede.

– Det var tett på benkene og langs veggene. Noen måtte stå bakerst, sier presten.

Jul hver for seg

De siste årene har kronprinsfamilien vekslet mellom å feire jul på Kongsseteren, Skaugum og familiens hytte i Uvdal i Buskerud, og i år er det altså feiring på hytta. Kronprinsparet kjøpte hytta i Fjellsnaret i Nore og Uvdal i 2007.

Kongeparet jul feirer jul på Kongsseteren med prinsesse Märtha Louise i år. Første juledag vil kongeparet være til stede under gudstjenesten i Holmenkollen kapell.

På bedringens vei

Kong Harald (82) ble forrige uke sykmeldt med en virusinfeksjon og deltok blant annet ikke i det ekstraordinære statsrådet på onsdag da Frps Sylvi Listhaug og Terje Søviknes ble utnevnt til nye statsråder. Nå er han på bedringens vei.

– Kongens program går som planlagt i romjulen, sa Sven Gjeruldsen i kommunikasjonsavdelingen ved Slottet til NTB lille julaften.

Det innebærer også at han holder årets nyttårstale til folket, og denne sendes nyttårsaften.

(©NTB)