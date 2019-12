Mann med stikkskader sendt til sykehus i Oslo – mann pågrepet

innenriks

Politiet i Oslo ble varslet via AMK klokken 1.05 om at en person var blitt påført skader på kroppen med et stikkvåpen.

Like over klokken 2 melder politiet at en mann er pågrepet og siktet i saken.

– Etterforskningen knyttet til hendelsen ga oss et navn på en antatt mistenkt. Han ble gjenkjent av en patrulje i Oslo sentrum, og han er pågrepet og kjørt til arresten, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Skadeomfanget på den fornærmede mannen i 50-årene er fortsatt uavklart. Han skal imidlertid ha vært bevisst og oppegående da politiet kom til stedet. Han skal avhøres etter at han har fått behandling.

Da politiet fikk meldingen, dro de sammen med ambulanse til stedet med flere patruljer som var bevæpnet. På stedet fikk de kontakt med en person som stemte overens med beskrivelsen i meldingen.

– Vi ser ikke etter flere gjerningspersoner i saken. Vi har ikke funnet redskap eller våpen som kan knyttes til skadene. Det vil bli foretatt grundige åstedsundersøkelser på stedet, sier Jøkling.

