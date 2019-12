Riksadvokaten positiv til forslag om å avkriminalisere enkelte brudd på narkotikaloven

innenriks

– For meg så er det bare å gå femti meter ned i gata her, og så kan jeg jo selv se at vi ikke nødvendigvis bare har suksesshistorier å vise til når det gjelder narkotikapolitikken i Norge, sier riksadvokat Jørn Maurud til NRK.

– Så her er det kanskje grunn til å tenke annerledes, sier han.

Et regjeringsoppnevnt utvalg la torsdag fram sitt forslag til en ny rusreform for helseminister Bent Høie (H).

Utvalget foreslår å gå bort fra å anmelde og straffeforfølge personer som blir tatt med brukerdoser med narkotika på seg. Isteden skal de bli pålagt et møte med hjelpetjenesten i kommunen med tilbud om frivillig hjelp og behandling.

Norsk Narkotikapolitiforening er enige i at tunge rusmisbrukere behøver hjelp, men frykter at en generell avkriminalisering kan gjøre det vanskeligere å forhindre at flere unge forsvinner inn i rusmiljøene.

– Noen land som har avkriminalisert, har opplevd økt bruk, lav debutalder, mens andre ikke har det. Det vil si at måten vi gjør dette på, er svært viktig. Vi mener at det forslaget som foreligger her, er svært farlig. Norge har hatt altfor mange overdoser, altfor mange tunge rusavhengige som trenger hjelp og som ikke får den hjelpen de trenger, sier styreleder Jan Erik Bresil i Norsk Narkotikapolitiforening.

(©NTB)