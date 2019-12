Salget av juletrær i plast øker

innenriks

Plantasjen kan fortelle om en økning i salget av både ekte og kunstige juletrær. Det er flere årsaker til at stadig flere nordmenn velger plast, ifølge pressekontakt Vibeke Næss i Plantasjen.

– Grunnene til at man går over fra gran til plast er nok både gjenbruk, enkelhet ved å slippe stell og barnåler på gulvet og et allergifritt juletre, opplyser Næss til NTB.

Også varehuskjedene Rusta og Europris opplyser om en økning i salget av kunstige juletrær de siste årene. IKEA sier at deres plastjuletrær er populære, og at slagstallene har vært stabile de siste årene. Ingen av aktørene NTB har vært i kontakt med, ønsker å oppgi konkrete salgstall for juletrær i plast.

Dyre plasttrær er populære

I likhet med IKEA melder også Hageland om stabilt salg av kunstige juletrær sammenlignet med fjoråret. I år selger de kunstige juletrær for om lag 60 millioner kroner på landsbasis.

Hos flere aktører, blant annet hos Clas Ohlson, er en tydelig trend at plasttrær av de dyrere slagene er mest populære. Også høye trær er mer populære enn tidligere.

– Vi har størst økning i salget av juletrær som er 210 centimeter høye. Det er ikke lenger nødvendigvis du grønne glitrende tre som gjelder. Vi selger alt fra store til små trær, rosa trær, trær med snø og kongler til glitrende gulltrær, sier kommunikasjonsrådgiver Kine Dreyer i Clas Ohlson til NTB.

– Miljøskadelige

Naturvernforbundet er ikke begeistret over utviklingen i salget av plasttrær.

– Vi anbefaler folk å heller velge norsk gran eller furu som juletre, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet til NTB.

– Plasttrær er miljøskadelige å både lage og bruke. Små biter mikroplast og miljøgifter følger ofte med i stedet for barnåler, og plasten er i tillegg som regel laget av fossil olje, som igjen fører til utslipp av klimagasser, sier Lundberg.

350.000 plasttrær

Nordmenn kjøpte rundt 1,4 millioner juletrær i 2018. Organisasjonen Norsk Juletre anslår at rundt 350.000 husstander velger plasttrær.

I fjor importerte Norge 264.000 juletrær, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er det nest laveste tallet i løpet av de siste 26 årene. De siste seks årene har tallene beveget seg sakte nedover.

Å ha et pyntet juletre i stua er en eldgammel tradisjon som strekker seg tilbake til Tyskland på 1600-tallet. Det første juletreet i Norge ble registrert i Christiania i 1822.

(©NTB)