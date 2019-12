Årsbeste på Oslo Børs

innenriks

Hittil i år har hovedindeksen gått opp 16,1 prosent.

Oppgang for flere store selskaper bidro til veksten fredag. Solenergiselskapet Scatec Solar toppet lista og endte opp 8,4 prosent. Det skjer etter at Equinor torsdag kunngjorde at de har kjøpt 6,5 millioner aksjer i Scatec Solar for 754 millioner kroner.

Også Equinor var blant de mest omsatte og endte opp 0,5 prosent. Deretter fulgte DNB (0,6), Telenor (0,4) og shippingselskapet Frontline (0,9).

Shippingsektoren utmerket seg mest i positiv retning og endte opp 1,7 prosent. Også sjømatsektoren (0,9) og energisektoren (0,4) endte opp.

Det var imidlertid nedgang i oljeprisen. Nordsjøolje ble omsatt for 65,9 dollar fatet fredag ettermiddag, som er ned 65 cent eller 1 prosent.

På de toneangivende børsene i Europa ble det en blandet dag. FTSE 100 i London var så vidt ned med 0,02 prosent i 16.30-tiden fredag ettermiddag, mens både CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt endte opp 0,7 prosent.

(©NTB)