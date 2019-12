Høie vet ikke hvor mye ambulanseflykrisen koster

innenriks

– Jeg kan verken si hva det har kostet eller hvem som skal betale for de ulike tiltakene, sa Bent Høie da han svarte på spørsmål om saken i Stortingets spørretime onsdag.

Helseministeren ble gjentatte ganger presset på hvor stor regningen har blitt for ekstratiltakene som er satt inn for å håndtere den svekkede beredskapen for luftambulanseflyene.

– Dette koster penger. Er det mulig at statsråden ikke kan gi Stortinget en pekepinn på hvilke kostnader vi snakker om og hvem som skal ta ekstrakostnadene, sa Kjersti Toppe etter at Høie først avviste å svare på spørsmålet hennes.

Ikke riktig prioritering

Under en pressekonferanse tidligere på dagen opplyste Høie at ett av tiltakene – Forsvarets helikopter som er stasjonert i Kirkenes – vil bli stående til 15. januar neste år. I tillegg vil han sette et ekstra jetfly i beredskap i Tromsø gjennom vinteren for å avlaste kortbaneflyene.

– I den situasjonen som vi nå har hatt, har det ikke vært riktig å prioritere spørsmål rundt de økonomiske sidene ved redusert beredskap eller kjøp av ekstraressurser, sa Høie.

Toppe var tydeligvis ikke fornøyd med svarene og karakteriserte det som «oppsiktsvekkende» at Høie ikke kunne gå ut med noen prislapp. Hun viste til at det tidligere har kostet en halv million kroner i uken å ha Forsvarets helikopter utplassert, og at jetfly fra Sverige har kostet 31.000 kroner i timen.

– Hvorfor får vi ikke de opplysningene? spurte Toppe.

Økonomiske krav

– Stortinget får opplysningene når opplysningene er klare, men jeg mener det vil være feil prioritering av tid når menneskene som jobber med dette nå, har hovedfokus på å løse oppgavene som er viktige for pasientene, sa Høie.

Han påpekte for øvrig at det vil komme økonomiske krav mot operatøren Babcock for at de ikke har levert i henhold til kontrakten.

– Hvor mye det blir, vet vi ikke ennå.

