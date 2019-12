Drapssiktede Makaveli Lindén erklært tilregnelig

innenriks

Erklæringen om at Lindén er tilregnelig er i samsvar både hans egen og forsvarerens oppfatning.

– De anser ham som psykotisk i dag, og det knyttes opp til hans stressede situasjon i varetekt, både i Frankrike og her i Norge. Han er adekvat i dialogen i det daglige, og vi regner med at saken kan gjennomføres uten problemer, sier forsvareren, advokat Øystein Storrvik, til VG.

Lindén har erkjent at han drepte Heikki Bjørklund Paltto (24) i oktober i fjor. I tillegg er han mistenkt for et drap i Belgia.

