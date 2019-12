Dagbladet: Tina Bru nærmere å bli nestleder i Høyre

innenriks

Bru vil i så fall erstatte helseminister Bent Høie som har varslet han ikke ønsker gjenvalg som nestleder. Bru har tidligere uttalt at hun stiller seg til disposisjon for partiet.

Flere har tatt til orde for behov for fornyelse i partiledelsen, men det er usikkert hvor mye fornyelse man mener det er behov for. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner ønsker gjenvalg som 1. nestleder.

Aftenposten skriver mandag at medlemmer av valgkomiteen og Unge Høyre åpner for å vrake Jan Tore Sanner som 1. nestleder.

En annen aktuell nestlederkandidat er Henrik Asheim, men det er imidlertid få som tror at Asheim og Sanner begge kan være nestledere, ettersom begge kommer fra Bærum. Samtidig mener noen at det kan bli for mye omveltning om det skal nye personer inn i begge nestledervervene.

Ifølge Dagbladet betyr dette trolig at Unge Høyre ønsker å beholde Sanner, og anser det som tilstrekkelig fornyelse å sette inn Tina Bru i ledelsen.

Valgkomiteens leder Harald Furre sier til Aftenposten at ingen er fredet i diskusjonen om verv – med unntak av partileder Erna Solberg.

– Det er ingen som ikke blir diskutert. Heldigvis gror det godt i Høyre, sier han.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har sagt at det er uaktuelt for ham å bli nestleder i partiet.

Valgkomiteens innstilling skal være klar i februar. Høyres landsmøte holdes 27.–29. mars neste år.

