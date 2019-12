TV 2-måling: Nesten to av tre nordmenn vil hindre trygdeeksport

innenriks

Meningsmålingen er tatt opp i kjølvannet av Nav-skandalen, og omhandler reiser til andre EU/EØS-land samtidig som man mottar trygdeytelser. 37,6 prosent svarer at fri bevegelse over landegrensene er viktigst for dem, mens hele 62,4 prosent mener det viktigste er å stanse såkalt trygdeeksport.

– Jeg tolker det som en støtte til det som har vært det norske politiske standpunktet, at vi skal begrense eksporten av trygd, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

Spørsmålet er formulert slik: «I avveiningen av hvorvidt personer med NAV-støtte skal kunne oppholde seg i et EU/EØS-land, bør man da vektlegge:

a) Å begrense muligheten for trygdeeksport …

b) … eller å sikre fri flyt over landegrensene?»

– Det må settes tydeligere krav til hva du må gjøre i den perioden du får støtte fra den norske staten, sier Solberg, og opplyser at regjeringen jobber med endringer i regelverket.

28. oktober ble det kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land. Som følge av skandalen er 111 personer blitt anmeldt på feil grunnlag i perioden 2012–2018.

(©NTB)