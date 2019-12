SSB tror på ny rekord i julehandelen

innenriks

Totalt regner Statistisk sentralbyrå (SSB) med at vi kommer til å handle for rekordhøye 57 milliarder korner i desember.

Selv om relativt nye begreper som Black Friday, Cyber Monday og Singles Day har gjort sitt inntog i Norge de siste årene, er den tradisjonelle julehandelen fortsatt viktig for handelsstanden.

I desember vil vi bruke 24,4 milliarder kroner på mat og drikke, mens 32,6 milliarder kroner blir brukt i andre butikker enn dagligvarebutikken. Dagligvarebutikkene omsetter for 21 prosent mer i desember måned enn de øvrige månedene.

En av julens faste slagere i dagligvarebutikkene er klementiner eller mandariner. Tall fra utenrikshandelsstatistikken viser at 32 prosent av den årlige importen av klementiner og mandariner fant sted i desember måned i fjor.

Kraftig økning i alkoholinnkjøp

Omsetningen av vin og brennevin forventes være hele 77 prosent høyere i desember enn i årets øvrige måneder, men det er like vel småplukk sammenlignet med merhandelen i kategorien spill og leker, der omsetningen øker med hele 190 prosent. Også musikk- og filmsalget øker kraftig i desember, med hele 170 prosent, mens bokhandlere noterer seg for en meromsetning på 156 prosent.

Ser vi bort fra mat og drikke er det imidlertid klesbransjen som omsetter for mest i kroner og øre i desember måned. Det forventes en omsetning på 4,36 milliarder kroner i landets klesbutikker. Det er imidlertid en nedgang på 3,6 prosent sammenlignet med desember i fjor.

Økt netthandel

SSB har også regnet seg fram til at norske nettbutikker vil selge varer for 2,6 milliarder kroner denne måneden. Dette vil være en økning på 4,9 prosent fra fjorårets julemåned, men likevel er desemberomsetningen 1 milliard kroner mindre i desember enn i november.

Dette skyldes at nettbutikkene er populære på handledager som Black Friday og Singles Day, og at mange benytter sjansen til å handle inn julegavene da.

Økt grensehandel

Oslo skiller seg ut som det fylket i landet med størst handleaktivitet i desember, rundt 12.000 kroner vil hver innbygger legge ut i desember. Dette er rundt 300 kroner mer enn i Akershus og Vestfold.

Det fylket som bruker minst i desember, er Østfold, hvor det julehandles for rundt 8.900 kroner. Men med nærheten til Sverige er østfoldingene høyt representert på grensehandelstatistikken, som viser en økende handel på dagsturer til nabolandet. Hittil i år har grensehandelen økt med 15,1 prosent og antall dagsturer over grensen med 20,7 prosent.

Tallene er beregnet ut fra omsetningsstatistikken for desember i fjor og utviklingen i den månedlige detaljomsetningsindeksen til SSB. I tillegg forutsetter SSB at handletrenden for de ti første månedene i år fortsetter ut året.

