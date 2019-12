Politimann i Nordland siktet for seksuell omgang ved misbruk av stilling

innenriks

Nordland politidistrikt omtaler siktelsen som alvorlig i en pressemelding sendt ut fredag.

Tjenestemannen er suspendert mens etterforskningen pågår. Siktelsen er tatt ut av Spesialenheten for politisaker.

Mannen er varetektsfengslet, siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang med flere fornærmede ved misbruk av sin stilling.

– Jeg kan bekrefte at vi tidligere denne uken arresterte en politimann ansatt i Nordland politidistrikt, og at han ble fraktet til Trondheim og varetektsfengslet torsdag kveld fram til 23. desember, sier leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling for Nord-Norge og Midt-Norge, advokat Halvor Hjelm-Hansen, til Rana Blad.

Han sier videre at det er skjellig grunn til mistanke om at politimannen har hatt seksuell omgang med flere fornærmede, men hvor mange det dreier seg om, kan han ikke si.

– Vi har startet en større etterforskning for å avdekke forholdene i denne saken innen fristen 23. desember, sier Hjelm-Hansen.

Mannens forsvarer, advokat Tom Solberg, sier til VG at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han mener den er feil og oppkonstruert. Utover det har vi ingen flere kommentarer til siktelsen, sier han.

Solberg legger til at hans klient har anket varetektsfengslingen. Når anken blir behandlet, er foreløpig ikke kjent.