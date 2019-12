Politimann i Nordland i varetekt, siktet for seksuell omgang ved misbruk av stilling

innenriks

Nordland politidistrikt omtaler siktelsen som alvorlig i en pressemelding sendt ut fredag.

Tjenestemannen i 30-årene er suspendert mens etterforskningen pågår. Siktelsen er tatt ut av Spesialenheten for politisaker.

– Jeg kan ikke si så mye om omfanget ennå, men det er snakk om flere kvinner som er fornærmet. Vi foretar undersøkelser rundt dette og om hvor mange fornærmede det kan dreie seg om, sier leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling for Nord-Norge og Midt-Norge, advokat Halvor Hjelm-Hansen, til NTB.

Det er Spesialenheten som både har etterforskningen og påtaleledelsen i saken. Avdelingen Hjelm-Hansen leder i Trondheim, etterforsker saken.

Varetektsfengslet

Hjelm-Hansen sier at politimannen ble pågrepet tidligere denne uken. Han ble brakt til Trondheim og fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett. Mannen ble varetektsfengslet torsdag med brev- og besøkskontroll fram til 23. desember.

– Når man har fått besluttet holdt en person i varetekt og det gjelder bevisforspillelsesfare, så betyr dette at vi vil foreta etterforskning for å få mer informasjon og faktum rundt saken. Dette fortsetter vi med nå, og det vil blant annet gjelde avhør. Vi kommer til å foreta flere avhør i den perioden som kommer, sier han.

Databeslag og bilder

I kjennelsen fra retten fremgår det at Spesialenheten er i startfasen av en større etterforskning. Det er foretatt databeslag som så langt ikke er analysert, og Spesialenheten har ikke oversikt over hvilke bevis som videre kan innhentes gjennom etterforskningen, heter det.

Kvinnene i saken har blant annet forklart at de har oversendt bilder og screenshots til egne bekjente. Et sentralt bevistema i saken er hvorvidt det foreligger misbruk av overmaktsforhold ved oppnåelsen av den seksuelle omgangen, og det er det grunn til å tro det per i dag ukjente materialet vil kunne bidra til å belyse, skriver tingrettsdommer Ingvild Skaar.

Stiller seg uforstående

Mannens forsvarer, advokat Tom Solberg, sier til VG at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han mener den er feil og oppkonstruert. Utover det har vi ingen flere kommentarer til siktelsen, sier han.

Solberg legger til at hans klient har anket varetektsfengslingen. Når anken blir behandlet, er foreløpig ikke kjent.