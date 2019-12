Erklæringen om Manshaus' tilregnelighet er godkjent

innenriks

Dermed blir konklusjonen fra de psykiatrisk sakkyndige som har vurdert den draps- og terrorsiktede 22-åringen, stående, skriver NRK.

3. desember ble det klart at tre sakkyndige som har observert Philip Manshaus, konkluderer med at han var tilregnelig da han utførte drapet og terrorhandlingen han er siktet for. Det betyr at han kan dømmes til fengselsstraff eller forvaring dersom han blir funnet skyldig.

22-åringen samtykket i å underlegge seg en fullstendig psykiatrisk undersøkelse utført av overlege og spesialist i psykiatri Rita Lyngved, psykologspesialist Anne Lill Ørbeck og spesialist i psykiatri Helge Haugerud. I løpet av undersøkelsen hadde de sakkyndige elleve samtaler med Manshaus.

Oversendes til uka

Politiadvokat Hilde Strand i Oslo politidistrikt opplyser til NTB at de oversender innstilling til påtalebeslutning til Oslo statsadvokatembeter i løpet av neste uke. Det innebærer at det utpå nyåret kan komme en tiltale fra Riksadvokaten.

– Vi ba om en hastebehandling og det er fint at de fikk behandlet den uten noen forsinkelser. Siden de ikke fant noen vesentlige mangler ved rapporten, så endrer det ikke noe på planen vi har lagt om få sendt saken videre i løpet av neste uke, sier hun.

Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, sier til NTB at hun ikke har noen kommentar til at Den rettsmedisinske kommisjon har godkjent erklæringen.

Frist til 15. desember

Forsvarere og bistandsadvokater har nå frist til 15. desember med å begjære eventuelle ytterligere etterforskningsskritt.

Strand sier at dersom de begjærer nye etterforskningsskritt, vil politiet vurdere det.

– Vi mener i hvert fall at vi har fått svar på de spørsmålene som saken har reist og etterforsket dette så langt som mulig, men de andre vurderer jo saken fra sitt ståsted. I utgangspunktet vil man etterkomme en begjæring fra dem hvis den er godt begrunnet og det er nødvendig, sier politiadvokat Hilde Strand.

