Ericsson skal levere Telenors nye 5G-nett

innenriks

– Vi er glade for å kunne fortelle at vi har valgt Ericsson til å starte byggingen av fremtidens 5G-radionett i Norge, og jeg er sikker på at vi nå er perfekt posisjonert for å være ledende på nettverks-moderniseringen, skriver Telenor i meldingen.

Siden 2018 har Telenor gjennomført en rekke pilotprosjekter i Norge. Skandinavias største 5G-prosjekt er på Elverum og drives av Telenor.

For øyeblikket tester Telenor 5G på ti steder i Norge og på utvalgte steder i Danmark, Sverige, Finland, Thailand og Malaysia.

– Fremtidens mobilnett vil gi nordmenn tilgang til helt nye produkter og tjenester. Med 5G får vi hastighet tilsvarende fiber tilgjengelig over mobilnettet, skriver administrerende direktør Petter-Børre Furberg i meldingen.

Telenor regner med at oppgraderingen fra dagens 4G-nett vil ta fire til fem år. I denne perioden vil de benytte deler fra dagens leverandør, Huawei, til å vedlikeholde og videreutvikle 4G-nettet.

Huawei ble i mai svartelistet av amerikanske myndigheter, som mener at det kinesiske selskapet utgjør en sikkerhetsrisiko.

I oktober ble det kjent at Ericsson skal bygge Telia sitt 5G-nett også.

