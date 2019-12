Det kristne nettverket Til Helhet vurderer å legge ned

innenriks

Formålet til Til Helhet er blant annet å «formidle tro på at endring i seksuell orientering er mulig» og å «formidle tro på at en kan leve et meningsfullt liv i seksuell avholdenhet uansett seksuell orientering», skriver Vårt Land.

Medlemsorganisasjonene samles onsdag neste uke for å diskutere nettverkets framtid. Denne uka ble det kjent at Frikirken har meldt seg ut av nettverket. Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag vurderer å gjøre det samme. Samtidig ønsker styreleder Jens Fredrik Brenne avløsing.

– Vi ønsker å videreføre arbeidet til Til Helhet, men vi vurderer å legge ned organisasjonen. Dette vurderer vi fordi vi kontinuerlig evaluerer hva som tjener saken best og hvordan vi best mulig kan fremme det klassiske synet på ekteskapet, sier leder Andreas Nordli i Ungdom i Oppdrag, en av de fem kristne medlemsorganisasjonene bak Til Helhet.

Nettverket har det siste året fått oppmerksomhet rundt sitt tilbud for dem som selv opplever at de har en «uønsket seksuell orientering». I mediene er det blant annet blitt beskyldt for å drive med såkalt homoterapi, noe organisasjonene selv avviser.

De som er medlemmer i dag er Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet og Ungdom i Oppdrag.

