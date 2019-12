Drapet i Sola ble sannsynligvis forsøkt skjult

innenriks

Stavanger Aftenblad skriver at dette tyder på at gjerningsmennene forsøkte å skjule drapet. Tre menn i 20-årene fra Rogaland er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på den 44 år gamle mannen fra Bryne.

Politiadvokat Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt sier at de tre ikke er siktet for likskjending. Han ønsker ikke å gå inn på hvorvidt siktelsene kan bli utvidet.

– Det er en totalvurdering av de kriminaltekniske undersøkelsene og obduksjonen som gjør at vi trekker den slutningen at man står overfor et drap, forklarer han.

To av de pågrepne er domfelt tidligere for en rekke forhold, mens den tredje ikke skal være straffedømt, skriver VG. Alle tre er kjent for politiet fra før.

En av dem ble avhørt natt til onsdag, mens de to andre ble avhørt onsdag. De tre fremstilles for varetektsfengsling i Stavanger tingrett torsdag.

Massiv informasjonsinnhenting

På onsdagens pressekonferanse sa Berge at det pågår en massiv informasjonsinnhenting.

– Vi arbeider med å sikre spor i tillegg til at vi avhører personer som har opplysninger med relevans for etterforskningen, sa han.

Politiet er fortsatt interessert i tips, særlig om bilen som ble heist opp av sjøen ved Ølberg havn, rundt halvannen kilometer fra stedet der avdøde ble funnet.

– Det knytter seg til informasjon om bilens bevegelser og spesielt mot tiden fra klokka 15 søndag og fram til mandag, sa politiadvokaten, som er påtaleansvarlig i saken.

Møttes på togstasjonen

Politiet vet foreløpig ikke hvor mannen ble drept. Ifølge NRK skal de siktede ha forsøkt å ta bilen fra mannen på en togstasjon på Jæren.

Det skal ha endt med at de tok med seg 44-åringen i hans egen bil, som altså ble funnet i sjøen flere mil nord for stasjonen.

Berge vil ikke kommentere om politiet mener at mannen var et tilfeldig offer, men bekrefter at relasjonen mellom dem står sentralt i etterforskningen.