Kaldere vær og høyt strømforbruk førte til økt prisvekst

innenriks

Fra november 2018 til november i år steg konsumprisindeksen med 1,6 prosent, mens tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen KPI-JAE økte 2,0 prosent i samme periode, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kjerneinflasjon er det Norges Bank følger med på når den skal sette renta.

Oppgangen skyldes blant annet en prisøkning på 4,6 prosent på strøm og nettleie i november. Det var også økte priser på drivstoff og bøker.

I motsatt retning trakk prisene på flyreiser, som falt med hele 8,6 prosent den siste måneden, sammen med varegruppen boligtekstiler, som hadde en nedgang på 6,3 prosent.

Tolvmånedersveksten i KPI var på 1,6 prosent i november. Beregnet husleie sto for 1,9 prosents økning, mens restauranter og transporttjenester økte prisene med henholdsvis 3,0 og 3,9 prosent.

De siste tolv månedene har strømprisene falt med 4,1 prosent.

Liten økning i matvareprisene

Matvareprisene steg med 0,3 prosent fra oktober til november i år, mens prisene de siste tolv månedene har falt med 0,8 prosent.

− Konkurranse i dagligvaremarkedet gjør at matvareprisene har gått ned. Det er ingen tvil om at konkurransen mellom dagligvareaktørene er svært hard, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare, i en kommentar.

At matvareprisene steg den siste måneden, er normalt på denne tiden av året. Perioder som jul, påske og skolestart er tradisjonelle tilbudsperioder.

− At matvareprisene har en negativ utvikling over de siste tolv månedene, er ikke vanlig. Vi har ikke sette dette siden november 2017, sier Størksen.

Økning som ventet

Økningen i konsumprisindeksen er på linje med det Norges Bank har ligget på det siste kvartalet, men noe mer enn analytikerne hadde ventet.

– Som forventet har matvareprisene økt mindre enn siste år, og bidrar til å begrense økningen. Flyprisene falt også som forventet. Økningen i grupper som kultur og fritid, overrasker imidlertid, sier analytiker Dane Cekov i Nordea.

