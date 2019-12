Vurderer å leie inn fly fra Luftransport

innenriks

Administrerende direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport sier til TV 2 at de ikke har noen fått henvendelser om å låne ut sine ambulansefly – de har fem stående i Tromsø.

– Teknisk kan våre fly kan være operative i løpet av få timer, sier han.

Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, sier det kan bli aktuelt å leie inn flyene på sikt.

Vurderes

Helseminister Bent Høie (H) vil heller ikke avvise å leie inn fly fra Lufttransport.

– Det er et av de tiltakene jeg bedt dem å vurdere – hvis dette kan gi raskere effekt enn alternativene, så skal vi selvsagt gjøre det, sier Høie.

Siden Babcock overtok beredskapen 1. juli og fram til 1. desember har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) registrert 286 hendelser som har forsinket pasienttransporten.

– Det er betydelig mer enn vi har hatt før, sier klinikkoverlege Mads Gilbert ved akuttmedisinsk klinikk på UNN.

Åpner for oppsigelse

Lørdag ble det klart at fem av ti ambulansefly var satt på bakken på grunn av tekniske problemer. Søndag kveld var ett av disse tilbake i drift og på plass i Bodø, men situasjonen i Nord-Norge beskrives som kritisk.

Øyvind Juell sier at situasjonen per i dag ikke så dramatisk at de vurderer å si opp avtalen med Babcock. Men han åpner for at det kan bli aktuelt

– Det ligger alltid som en opsjon, men vi har ikke vurdert det så langt.

Det er særlig beredskapen i Finnmark som er rammet.

– Tidligere kunne vi ta luftambulansembulansetjenesten helt for gitt, den virket, til enhver tid. Nå virker den stort sett ikke, sier kommunelege Britt Larsen Mehmi i Vadsø til TV 2

