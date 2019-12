UNN: Åtte uønskede hendelser på ett døgn med ambulanseflymangel

innenriks

Ifølge Nordlys, som gjengir en oversikt over alle hendelsene, ønsker ikke Helse Nord å kommentere situasjonen. Det eneste fagdirektør Geir Tollåli vil si er at alle pasienttransporter har blitt utført på alternativt vis.

Han vil ikke kommentere hvilke ressurser som er brukt eller de medisinske konsekvensene den alternative transporten har fått.

Oversikten til Nordlys viser åtte uønskede hendelser på grunn av ambulanseflymangel. I flere tilfeller er det på grunn av været ikke aktuelt å bruke helikopter, men siden det ikke er ambulansefly tilgjengelig, ender det med bilambulanse og store forsinkelser.

Sent søndag var fire av elleve fly i luftambulansefly-flåten fremdeles satt på bakken etter at pilotene har opplevd en vridning på flyene. Babcock vet ikke når feilen vil være løst.

Babcock opplyste søndag at selskapet vil sette inn to ekstra ambulansefly fra Sverige i tjenesten i Norge fra mandag formiddag, i tillegg til to andre fly fra Sverige som ble kalt inn i helga. Det ene kan lande på kortbaner uten restriksjoner. Det andre tar oppdrag på langbane og vil dermed kunne avlaste de øvrige kortbaneflyene for slike oppdrag.

