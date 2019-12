Espen Egil Hansen går av som sjefredaktør i Aftenposten

innenriks

– Espen har vært en toneangivende leder i Schibsteds medievirksomheter i en årrekke. Han var sentral i å bygge opp VG Nett og har stått bak den digitale transformasjonen i Aftenposten, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted i en pressemelding.

Hansen, som har ledet Aftenposten siden 2013, blir direktør for nye mediekonsepter i Schibsted.

– Jeg skal innrømme at det føles vemodig, men samtidig er det noe fint med å gi seg på et tidspunkt der avisen man er så glad i er i godt skikk. Vi ansetter folk og satser journalistisk. På det personlige planet er jeg 54 år gammel, og skal jeg gjøre noe helt nytt, er dette et godt tidspunkt, sier Hansen.

Hansen blir i stillingen til en erstatter er klar.