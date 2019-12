49-åring fengslet for drap i Drammen i sommer

innenriks

Mannen sitter i full isolasjon de to første ukene med mulighet for forlengelse, slik politiet ba om. Det opplyser politiadvokat Jan Helge Palm i Sørøst politidistrikt til Drammens Tidende.

Politiet begrunnet fengslingsbegjæringen med både gjentakelsesfare, unndragelsesfare og fare for bevisforspillelse.

Den 49 år gamle drapssiktede mannen ble pågrepet og siktet fredag. 46 år gamle Nina Bråthen ble funnet død i sin egen leilighet 23. juli. Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall.

– Obduksjonsrapporten viste skader på personen som gjorde at saken ble endret til en drapsetterforskning, sier politiinspektør Magnar Pedersen til NTB.

Det er uklart akkurat når kvinnen døde, men ifølge politiet har det skjedd en gang mellom 1. og 23. juli.

Vond lukt

Det var naboer som meldte om lukt fra leiligheten til den avdøde. Politiet dro til stedet og fant kvinnen.

– Hun hadde ligget død en stund, og dette var midt på sommeren. Varmen gjorde at det luktet kraftig, sier Pedersen.

Både den avdøde og den siktede mannen var i et rusmiljø i Drammen, opplyser politiinspektøren.

– De var også samboere tre års tid, sier han.

Nekter for drap

Mannen ble pågrepet i Tønsberg fredag og fremstilt for varetektsfengsling mandag i Drammen tingrett.

Han innrømmer flere tilfeller av vold og trusler, men nekter for drap, sier den siktedes forsvarer, Anders Green, til Drammens Tidende.

– Han stiller seg uforstående til drapssiktelsen og er fortvilet over å bli beskyldt for å ha drept samboeren sin gjennom tre år. Det var et sjokk, sier Green til avisen.

Politiet har foretatt en rekke vitneavhør, men ønsker flere tips.

– Selv om vitner selv skulle mene at deres opplysninger ikke er interessante, ber vi om at vitner kontakter politiet, sier Pedersen.