Været stenger fjelloverganger i hele Sør-Norge

innenriks

Vegvesenet ber trafikantene om å kjøre forsiktig.

– Sterk vind og snødrev skaper utfordringer, sa trafikkoperatør Kjetil Larsen ved Vegtrafikksentralen i Bergen til NRK søndag formiddag.

Også på Østlandet førte snø og glatte veier til problemer.

– Det er stedvis svært glatt, så vi henstiller alle i trafikken om å kjøre forsiktig, sier Arvid Wahlstrøm ved Vegtrafikksentralen øst til NTB søndag kveld.

Han sier at de har kalt inn alt tilgjengelig mannskap for å brøyte og strø veiene, og at dette vil bli gjort i løpet av natten.

Vinterværet har også ført til problemer på flere av fjellovergangene i Sør-Norge. Fylkesvei 51 over Valdresflye og riksvei 13 over Vikafjell er stengt og blir ikke åpnet før mandag.

Det er kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland og E134 over Haukelifjell.

(©NTB)