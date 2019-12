Polfarerne har nådd fram til skipet

innenriks

– Det er en veldig, veldig stor opplevelse for meg å komme hit. Det var mange ganger underveis jeg trodde at vi ikke skulle klare det, sier Børge Ousland til VG om bord i skipet rundt klokken 00.30 lørdag kveld.

Rotmo og Gamme la tirsdag kveld ut fra forskningsskipet Lance for å møte Ousland og Horn på isen i Polhavet nord for Svalbard.

Det har vært ruskete vær og vanskelig is i området der de to lagene skulle møtes. Fredag var det bare en råk som skilte dem, men den skulle vise seg å by på problemer. Lørdag kom meldingen om at de hadde møtt hverandre og at de hadde satt kursen mot skipet.

(©NTB)