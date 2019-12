Babcock beklager – vet ikke når feilen med luftambulanseflyene vil være løst

innenriks

– Vi beklager det faktum at vi står her i dag og har satt tjenesten i en ny og vanskelig situasjon. Vi har i løpet av sommeren hatt mange tekniske utfordringer i flåten som har bydd på større utfordringer enn vi kunne forutsett. Dette er en utfordrende situasjon for tjenesten, og vi setter inn store ressurser for å finne løsninger, sa driftsleder Hilde Sjurelv i Babcock på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Lørdag varslet luftambulanseoperatøren Babcock at de har satt fem av totalt elleve ambulansefly på bakken på grunn av tekniske uregelmessigheter.

