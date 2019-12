Thorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen

innenriks

Widvey tar over for artist og aha-medlem Magne Furuholmen.

– Jeg vil takke Magne Furuholmen for innsatsen han har lagt ned som styreleder for Festspillene i Bergen, og så er jeg er glad for at Thorhild Widvey har takket ja til vervet, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Widvey er Høyre-politiker og har vært blant annet olje- og energiminister og kulturminister.

Festspillene i Bergen er organisert som en stiftelse, med et styre på sju medlemmer med personlige varamedlemmer og et representantskap på ti medlemmer med personlige varamedlemmer.

Kulturdepartementet oppnevner styrets leder med personlig varamedlem og ett medlem til representantskapet med personlig varamedlem.

Geir Kjell Andersland er oppnevnt som personlig varamedlem. Til representantskapet har departementet oppnevnt Herman Friele som statens medlem, med Elisabeth Anfinsen Seim som personlig varamedlem.

(©NTB)