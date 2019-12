Petter Dass-prisen til Arne Viste

innenriks

Det er avisa Vårt Land som står bak prisen, som ble delt ut i Oslo domkirke torsdag kveld.

– Det er en god følelse å bli anerkjent. Både jeg, kona og støttespillere setter pris på dette, sier Viste, som er aktiv i IMI-kirken i Stavanger.

Gjennom fire år har Arne Viste utbetalt over 8,5 millioner kroner i lønn til rundt 70 forskjellige arbeidstakere. I oktober ble han dømt til ett års betinget fengsel, i tillegg til hans selskap Plog AS dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner samt til en inndragning av 1,4 millioner kroner.

Viste har erkjent de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Han har anket dommen.

I forrige uke ble det kjent at tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett er siktet for å ha ansatt en asylsøker uten arbeidstillatelse. Politiet ber om at han får en ubetinget fengselsstraff på 45 dager.

Stortinget behandlet torsdag kveld et forslag fra SV om å kunne gi ureturnerbare asylsøkere midlertidig arbeidstillatelse så lenge de ikke kan returneres. Bare MDG og Rødt støttet SV, og forslaget falt med 8 mot 90 stemmer.

Petter Dass-prisen er oppkalt etter presten og dikteren med samme navn og gis til "en person som i god Petter Dass-tradisjon har satt Gud og kristen tro på den offentlige dagsorden på en engasjerende måte».

