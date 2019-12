Mann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim

innenriks

Den siktede ble pågrepet natt til fredag og er løslatt etter å ha blitt avhørt.

Mannen i 30-årene som ble beskutt, er ved bevissthet og blir beskrevet som ikke kritisk skadd, opplyste politiet på en pressekonferanse i Trondheim fredag.

– Han er avhørt en gang på St. Olavs hospital og vil bli avhørt ytterligere, sa politistasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon på pressekonferansen.

Flere politipatruljer var framme på åstedet ni minutter etter at skuddene falt ved en Bunnpris-butikk i Ila. Der fant de mannen som var skutt i magen, inne i en butikk. Den skadde, som er etnisk norsk og bosatt i Trøndelag, hadde selv varslet politiet.

– Vitner har observert en form for krangel eller konfrontasjon i forbindelse med hendelsen. Vi har funnet to tomhylser og en kniv på åstedet som er undersøkt av kriminalteknikere, sa Nordtvedt.

Kriminelle miljøer

Politiadvokat Ellen Andresen i Trøndelag politidistrikt opplyste på pressekonferansen at vitner på stedet har gitt beskrivelser av gjerningspersoner.

– Det er for tidlig å si hvem dette er, men mye tyder på at det er en tilknytning mellom de involverte. Vi kan se noen forbindelser til kriminelle miljøer. Det er ikke noe som tyder på at gjerningspersonene eller -personen er farlige for andre, sa hun.

Politiet i Trøndelag har bevæpnet seg i jakten på den eller de som står bak skytingen.

– Politimesteren har besluttet generell bevæpning i hele Trøndelag i forbindelse med jakten på flere personer som forsvant i bil etter skyteepisoden i Trondheim torsdag. Det er uvisst hvilken retning personene har tatt og hva politiet kan møte, forklarer operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt overfor NRK.

Går gjennom videoer

Politiet går nå igjennom flere videoer fra overvåkingskameraer for å se om de kan finne opptak som er relevant for etterforskningen.

– I tillegg har et vitne tatt bilde av en bil som kan knyttes til hendelsen. Bildet er av dårlig kvalitet, men det er en liten mørk bil, muligens med et ski- eller lastestativ på taket, sa Nordtvedt.

Politiet er interessert i å komme i kontakt med eieren eller føreren av denne bilen eller vitner som har sett bilen før eller etter hendelsen.

– Dersom noen har informasjon rundt denne saken, er vi selvsagt interessert i å komme kontakt med dem, sa politistasjonssjefen.

