Uendret tilstand for de to skadde jentene fra Tromsø

innenriks

Barna ble funnet livløse i vannet 8–10 meter fra land. Det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet før de ble brakt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og deretter fløyet til sykehus i Oslo.

– Ut ifra den informasjonen vi har fått fra Rikshospitalet, er tilstanden deres uendret. Den er fortsatt kritisk og livstruende, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø til NTB onsdag formiddag.

Advokat Erik Ringberg, som er bistandsadvokat for faren og barna, sa til NTB tirsdag at faren er på Rikshospitalet med de to jentene.

Slik så det ut i fjæra på Fagereng tirsdag kveld Det er mange som har tent lys og lagt ned blomster og bamser til minne om de omkomne og skadde i Fagereng-tragedien.

Kriminalsak

Hermandsen bekrefter at politiet fortsatt anser hendelsen som en kriminalsak. Utover det har Troms politidistrikt onsdag ikke noe nytt å meddele om etterforskningen. Det er heller ikke planlagt noen pressekonferanse onsdag.

Det var klokka 17.28 mandag at politiet fikk melding fra en forbipasserende om at det var observert en barnevogn ved Fagereng på Tromsøya, og at det gikk spor ned til vannet.

Politiet rykket ut og fant en kvinne og tre jenter livløse i sjøen. Den avdøde moren i 20-årene etterforskes for drap og drapsforsøk på sine tre døtre etter drukningshendelsen. Kvinnen og ei seks år gammel jente døde på sykehus mandag kveld.

Norskprøve

Moren gjennomførte en muntlig prøve i norsk på Voksenopplæringen bare timer før drukningshendelsen, skriver VG.

Avdelingsdirektør Kari Henriksen i Tromsø kommune sier til avisa at det ikke var noe i situasjonen som ga grunn til uro.

Alle de fire som ble hentet opp fra sjøen, er opprinnelig fra Sudan, men har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

Barnefaren kom til Norge i 2015, og moren kom i 2017 etter søknad om familiegjenforening. Familien er ikke kjent av politiet fra før.

Familien på fem bodde sammen i en bolig i Tromsø. Faren er i jobb, moren var tilknyttet et introduksjonsprogram i kommunen og barna gikk på skole og i barnehage. De skal ikke ha hatt noen øvrig familie i byen.

(©NTB)