Politiet har funnet det antatte drapsvåpenet i Lakselv

Den siktede, som er i 30-årene, var onsdag ettermiddag ennå ikke avhørt, men politiet regner med å få gjort det i løpet av kvelden med forsvareren hans til stede.

– Etterforskningen er godt i gang. Vi har avhørt flere vitner samt gjort tekniske undersøkelser på åstedet. Vi har kontroll på det antatte drapsvåpenet, og det vil bli sendt inn til analyse, opplyser etterforskningsleder Steffen Andreassen.

Mannen i 40-årene skal ha blitt knivstukket. Politiet fikk melding om saken like etter klokka 15.30 tirsdag.

I løpet av onsdagen sendes den døde til obduksjon. Han var utenlandsk statsborger. De pårørende i utlandet er ikke orientert, og politiet kan derfor ikke gå ut med navnet.

Politiet understreker at etterforskningen er i en tidlig fase. De ønsker ikke å gå ut med detaljerte opplysninger verken fra åstedet eller fra vitneavhørene. Det er ikke bedt om bistand fra Kripos til etterforskningen.

Både den drapssiktede og avdøde er kjent for politiet fra tidligere, opplyste politiet på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Fengslingsmøtet går for Alta tingrett torsdag klokka 12.30. Politiet vil be om fire uker i varetekt, hvorav de to første med brev- og besøksforbud.

