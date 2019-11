Språkrådet og kulturministeren får krass kritikk av OsloMet

innenriks

Ifølge Dagsavisen står det i høringssvaret, signert rektor Curt Rice og dekan Sarah J. Paulson, at samarbeidet med Språkrådet er «utfordrende», at de ikke svarer på henvendelser, opptrer som «opponent» med kritiske innlegg i mediene og at det «utviser forakt for demokratiske prosesser».

Ledelsen ved universitetet, som i januar 2018 byttet navn fra Høgskolen i Oslo og Akershus til OsloMet – storbyuniversitetet, skriver videre at de finner det uheldig at statsråd Skei Grande har brukt OsloMet som et eksempel på et uegnet navn, som kan stoppes av Språkrådet med den nye språkloven.

Direktør Åse Wetås i Språkrådet sier at de ikke kjenner seg igjen i OsloMets beskrivelse, og vil ikke kommentere påstandene.

– Jeg tror verken OsloMet eller Språkrådet er tjent med at det blir en ny runde med debatt og polemikk i denne saken, sier Wetås til Dagsavisen.

Heller ikke kulturministeren vil kommentere kritikken, ettersom det er synspunkter som kommer fram i et høringssvar. Hun presiserer likevel at det i forslaget til ny språklov er en regel om at «statsorganer skal ha navn på norsk, både bokmål og nynorsk, som følger offisiell rettskriving».

